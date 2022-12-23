Ангар с газовыми баллонами загорелся на западе Москвы

Ангар загорелся на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Об этом 23 декабря сообщили в МЧС.

«23 декабря 2022 года в 21:43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, ул. Горбунова, дом 2, где по предварительной информации происходит возгорание на складе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 400 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Дальнейшая информация уточняется.

По информации «Известий», в ангаре хранятся 400 газовых баллонов внутри и 800 снаружи. Сообщается, что они начали взрываться.

Ранее в этот день пожар произошел в здании отряда мобильного особого назначения (ОМОН) Росгвардии в Москве. Как рассказал источник «Известий», возгорание произошло в комнате для хранения бронежилетов. Площадь пожара составляет 4 кв. м. В настоящее время он уже ликвидирован.