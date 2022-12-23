Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин в Туле ознакомился с работой завода по производству машин для «Панцирей»
Мир
Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных
Спорт
В РФС заявили об отсутствии надежды на возвращение спортсменов РФ в Европу
Мир
ЕС подготовит юридическую базу для конфискации замороженных активов России
Политика
В СФ назвали невозможной приостановку членства России в Совете Безопасности ООН
Общество
Московские загсы начали принимать заявления на регистрацию брака 23 февраля
Армия
Путин назвал главной задачей ОПК обеспечение передовых частей вооружениями
Мир
В казино США женщина поставила в покере $5 и выиграла $1,6 млн
Общество
Пробки в Москве в пятницу днем достигли девяти баллов
Туризм
Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря
Мир
МАГАТЭ намерена разместить экспертов на четырех украинских АЭС на постоянной основе
Мир
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Сюжет:

Донецкий суд впервые продлил арест боевиков «Азова» по законодательству РФ

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Донецке впервые продлил арест по российскому законодательству, 19 боевиков группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) останутся под стражей еще два месяца. Об этом сообщили в пятницу, 23 декабря, в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Промзона отчуждения: что осталось от «Азовстали» после месяца боев
Корреспондент «Известий» исследовал катакомбы комбината, в которых скрывались украинские формирования

«Ворошиловский межрайонный суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства и на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 «азовцев», обвиняемых в участии в деятельности организации, признанной террористической», — заявили ТАСС представители правоохранительных органов.

Там добавили, что продление ареста еще 15 боевикам будет рассмотрено в понедельник, 26 декабря.

«В отношении еще 15 человек суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря. По сути, это первое продление меры пресечения «азовцам» в рамках уже российского законодательства», — отметил собеседник агентства.

Ранее, 21 декабря, были опубликованы данные о расстрелах боевиком «Азова» жителей Мариуполя. В частности, сообщалось, что боевик группировки Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей города. Он был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались. Непосредственно Бочкарев расстрелял не менее четырех жителей.

В октябре пленный боец группировки рассказал, что боевики загоняли гражданских на «Азовсталь», чтобы прикрыться ими от авиаударов. Тех, кто хотел покинуть территорию завода, расстреливали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022