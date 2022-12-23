Донецкий суд впервые продлил арест боевиков «Азова» по законодательству РФ

Суд в Донецке впервые продлил арест по российскому законодательству, 19 боевиков группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) останутся под стражей еще два месяца. Об этом сообщили в пятницу, 23 декабря, в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Ворошиловский межрайонный суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства и на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 «азовцев», обвиняемых в участии в деятельности организации, признанной террористической», — заявили ТАСС представители правоохранительных органов.

Там добавили, что продление ареста еще 15 боевикам будет рассмотрено в понедельник, 26 декабря.

«В отношении еще 15 человек суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря. По сути, это первое продление меры пресечения «азовцам» в рамках уже российского законодательства», — отметил собеседник агентства.

Ранее, 21 декабря, были опубликованы данные о расстрелах боевиком «Азова» жителей Мариуполя. В частности, сообщалось, что боевик группировки Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько мирных жителей города. Он был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались. Непосредственно Бочкарев расстрелял не менее четырех жителей.

В октябре пленный боец группировки рассказал, что боевики загоняли гражданских на «Азовсталь», чтобы прикрыться ими от авиаударов. Тех, кто хотел покинуть территорию завода, расстреливали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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