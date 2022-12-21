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Опубликованы данные о расстрелах боевиком «Азова» жителей Мариуполя

«РИА Новости» сообщило о расстреле боевиком «Азова» жителей Мариуполя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боевик группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. Об этом 21 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Международного общественного трибунала по Украине.

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Боевик был водителем-стрелком группы разведки спецназа. В феврале группа, где он находился, заняла школу № 42 и расстреляла горожан, которые в ней прятались.

Как следует из материалов, военная техника на территории учебного заведения привлекла внимание мирных жителей. Боевики принимали интерес людей это за шпионаж и следили за территорией вокруг школы посменно.

В одно из таких дежурств Бочкарев заметил мужчину, который шел мимо. По мнению националиста, прохожий снимал на камеру военную технику.

Боец отвел его за школу.

«Там командир роты группы разведки специального назначения отобрал у задержанного телефон и приказал Ведьмаку расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь», — отмечается в документах.

Ведьмак расстрелял еще двух гражданских. Четвертого человека он застрелил, так как он «находился поблизости».

«Очевидно, что перед азовцами стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских», — заключается в публикации.

В октябре пленный боец группировки рассказал, что боевики загоняли гражданских на «Азовсталь», чтобы прикрыться ими от авиаударов. Тех, кто хотел покинуть территорию завода, расстреливали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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