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Кадровая эволюция: 60% учителей новых регионов РФ прошли переподготовку

На освобожденных территориях уже в следующем году откроют педагогические университеты и колледжи
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Более половины всех учителей, которые работают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, прошли переобучение в России, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства просвещения. Всего это порядка 20 тыс. человек. Они изучали российские образовательные стандарты, содержание и программы предметов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии. Эксперты отмечают, что педагогам будет необходима постоянная методическая поддержка. В России уже подготовили комплексную программу по развитию образования на новых территориях, рассказали в министерстве. Она предполагает, в частности, создание педагогических вузов во всех четырех регионах.

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Образовательные стандарты, темы и требования

В течение 2022 года курсы повышения квалификации прошли более 20 тыс. педагогов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказали «Известиям» в Министерстве просвещения России.

— Сегодня в новых регионах работает более 35 тыс. учителей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Они постепенно переходят на российские стандарты обучения.

По данным Минпросвещения, учителя, которые проходили переподготовку в России, изучали федеральные государственные образовательные стандарты, программы предметов, требования к результатам обучения. Также они прошли тренинги по методикам обучения, познакомились с содержанием и процедурой проведения государственной итоговой аттестации — экзаменов, которые школьники сдают после 9-го класса.

Введение обязательной сдачи единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов на новых территориях пока не предусмотрено — Минпросвещения заявляло о переходном периоде в пять лет, а до этого выпускники смогут сдавать экзамен по желанию.

Переподготовка преподавателей с новых территорий изначально стартовала в Тамбовской области. Затем к процессу присоединился Ставропольский край, Московская область и другие регионы.

Кадровая эволюция
Машук
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Учителя из всех четырех новых регионов приезжали, в частности, в Центр знаний «Машук» в Пятигорске, рассказала «Известиям» глава комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова.

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— Мы встречались с ними и говорили не только о предметах, но и воспитательной программе, которая не менее важна, — сказала она. — Во время переподготовки педагоги из Пятигорска, к примеру, делились своим опытом.

В рамках переобучения учителя знакомились с программами по русскому языку и литературе, истории и обществознанию, географии.

— Выбор именно этих предметов понятен: обучение русскому и литературе на территориях, некогда подконтрольных Украине, в последние годы практически не проводилось, а то, что преподавалось детям под видом истории и географии, не имеет ничего общего с наукой, — отметил на совещании в ЦИК «Единой России» в июне секретарь этого регионального отделения Максим Егоров.

Еще в июне министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что у школ Донбасса будет возможность с нового учебного года начать работу по российским стандартам, для чего и организована их переподготовка. Тогда же министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков сообщал, что регион уже «выбрал для себя российские образовательные стандарты и программы», предметы преподаются на русском языке, а учебные заведения проходят российскую аккредитацию.

Методическая поддержка и программа по развитию

Всего в этом учебном году в четырех новых субъектах РФ открылось 1,3 тыс. школ, туда доставлено более 6 млн учебников, следует из данных Минпросвещения.

Следующим шагом должна стать методическая поддержка на местах и развитие педагогического образования в новых регионах, сообщила «Известиям» глава комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования Общественной палаты РФ Наталья Кравченко.

Кадровая эволюция
урок
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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— Только комплексный подход позволит к новому учебному году сформировать еще более подготовленный учительский корпус, — сказала она. — То, что уже сейчас удалось обеспечить повышение квалификации фактически более половины местных учителей, — это, конечно, весомый результат.

На новых территориях должны быть открыты педагогические университеты, сообщил журналистам Сергей Кравцов на встрече по итогам года. Они будут размещаться, в частности, в Бердянске (Запорожская область), Луганске и одном из городов Донецкой Народной Республики. Рассматривается возможность создания педвузов в Херсонской области.

— К 1 сентября 2023 года мы подойдем максимально готовыми, в том числе и по переподготовке действующих учителей, функционированию педагогических вузов и колледжей, — пояснил он.

Планы по созданию новых педагогических вузов будут закреплены, в частности, в комплексной программе развития образования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как сообщили «Известиям» в Минпросвещения, программа уже подготовлена, она рассматривалась на совещании в Мариуполе на текущей неделе.

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