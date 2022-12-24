Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в январе

Январь — традиционно самый короткий рабочий месяц в году: в нем много нерабочих праздничных дней (с 1-го по 8-е число). Как изменится в связи с этим заработная плата и выгодно ли брать в январе отпуск, «Известиям» рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Как напомнил эксперт, 1 января 2023 года приходится на воскресенье, из-за чего у тех, кто работает пятидневную рабочую неделю, выходные начнутся с 31 декабря (суббота) и продлятся до 8 января включительно.

«При этом, если вам установлен оклад, продолжительные выходные не должны сказаться на вашей заработной плате. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ для таких работников наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, «окладники» в деньгах не потеряют», — подчеркнул юрист.

Если же оклад не установлен, а, например, введена часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в зарплате могут быть. Всё будет зависеть от того, сколько часов в общем за месяц будет отработано или какой объем работы выполнен. Но таким сотрудникам работодатель, согласно закону, должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать, отметил Южалин. Размер такого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации.

Если работник будет привлечен к работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.

Юрист добавил, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество в нем рабочих часов. Чтобы определить, имеет ли финансовый смысл брать отпуск в том или ином месяце, Южалин призвал помнить, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее в это время отпуск. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), то выгоднее поработать и получить зарплату.

«С учетом этого правила, январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. В январе 2023 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов), а значит, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами. В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по-среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе лучше поработать», — отметил юрист.

Для того чтобы продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2022 года, так как в этом месяце 22 рабочих дня (176 часов), поэтому большой потери в средствах не будет.

Ранее «Известия» рассказали о графике выплат декабрьской зарплаты, который в некоторых случаях подвергается изменениям из-за январских праздников. В специальном материале также объясняется, что такое тринадцатая зарплата и кому она положена в 2023 году.