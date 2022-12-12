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Зарплаты и выплаты за декабрь 2023 — когда и в каком объеме начислят

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В декабре в привычном графике выплаты заработных плат. пенсий и социальных пособий происходят изменения. Причина заключается в том, что в начале января в большинстве компаний наступают длинные праздники и режим работы бухгалтерии меняется. Когда россияне получат зарплату за декабрь и в каком объеме она выплачивается — читайте в материале «Известий».

Как будут платить зарплату в декабре 2022

Как правило, каждый работодатель сам определяет сроки начисления зарплаты сотрудникам, которые указываются в договоре. При этом, в соответствии с трудовым кодексом, зарплату работник должен получать не реже, чем раз в полмесяца, и не позднее 15 дней после окончания периода, за который она выплачивается.

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Если дата выплат приходится на период январских длинных каникул, то выплата за декабрь должна быть произведена не позднее 30 декабря. Таким образом многие россияне получат зарплату за целый календарный месяц.

Однако в случае, если срок выплат приходится на период с 9 по 15 число, работодатель вправе перечислить заработную плату сотрудникам в обычном порядке, в январе. В таком случае досрочные выплаты могут быть назначены по инициативе руководителя. Для этого выпускается особый указ.

13-я зарплата в декабре 2023

Тринадцатой зарплатой называют предновогоднюю премию, выплачиваемую по решению некоторых работодателей. Она не является обязательной и не закреплена в трудовом законодательстве. Решение о начислении принимает руководство в зависимости от возможностей компании и производительности сотрудников. Как правило, тринадцатую зарплату получают работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники крупных компаний. В случае финансовых трудностей компания может отказаться от выплаты премий.

Внутри конкретной фирмы порядок начисления тринадцатой зарплаты может быть закреплен в коллективном договоре или же регулироваться отдельными положениями. В некоторых случаях получение тринадцатой зарплаты оговаривается в индивидуальном порядке при заключении договора с сотрудником.

Если весь коллектив получает тринадцатую зарплату, то премию могут не выплатить тем сотрудникам, которые злоупотребляют трудовой дисциплиной, не выполняют производственный план без уважительной причины, либо допускает ошибки, которые привели к снижению производительности или доходов фирмы.

Когда придут пособия за декабрь 2023

В случае с детскими пособиями, выплатами для инвалидов и другими мерами материальной поддержки населения график выплат также будет изменен. Те пособия от Пенсионного фонда, которые обычно выплачивают с 1 по 8 число, придут повторно в декабре вместо января. Региональные органы соцподдержки также могут произвести выплаты досрочно. При этом их объем изменениям подвергаться не будет.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы, который, в частности, предусматривает повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

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