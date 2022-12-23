Совфед одобрил закон о дистанционных медосмотрах водителей

Совет Федерации на заседании 23 декабря одобрил закон, наделяющий Минздрав РФ правом проводить дистанционные медосмотры водителей перед рейсом, после него, а также в течение рабочего дня.

Закон распространяется на водителей и «отдельных категорий работников». Он, в частности, предполагает введение нового вида медосмотра — медосмотр в течение рабочего дня или смены. Проводить такие осмотры можно будет дистанционным способом.

Для этого, как указано в законе, будут использоваться медицинские изделия, которые в автоматическом режиме передают информацию о состоянии здоровья водителей. Отмечается, что в настоящее время в РФ зарегистрировано не менее 15 подобных медизделий.

Проведение таких медосмотров предполагает идентификацию личности водителя для исключения возможности прохождения осмотра другим человеком. Кроме того, предусмотрено проведение не менее двух раз в год очного прохождения исследований на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Ранее в этот день Совфед одобрил закон о такси, устанавливающий требования к автотранспорту и водителю, регламентирующий деятельность служб заказа и предусматривающий создание соответствующих реестров.

Закон, в частности, запрещает работу в такси водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Кроме того, для работы потребуется заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.