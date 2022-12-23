Карта спецоперации на Украине 23 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Донецком направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, а на Южно-Донецком направлении в результате поражения живой силы и техники ВСУ уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Кроме того, поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах, уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град» и сбито десять беспилотных летательных аппаратов.

Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.