Кроссоверы в ноябре 2022 года заняли почти 60% российского рынка

По итогам ноября 2022 года в России было куплено 30 800 новых кроссоверов и внедорожников, что составило 59,8% от общего объема рынка легковых машин. Об этом 23 декабря сообщило агентство «Автостат».

По данным экспертов, рыночная доля сегмента SUV, спортивно-утилитарных автомобилей, к которым относятся внедорожники, установила новый рекорд. С апреля текущего года этот показатель начал постепенно уменьшаться, а в августе 2022-го он впервые за долгое время опустился ниже так называемой психологической отметки, составив 49,5%.

Вместе с тем специалисты компании отметили, что с сентября 2022 года доля SUV вновь начала расти, практически достигнув в ноябре текущего года 60%. Чаще всего в последний осенний месяц жители РФ приобретали автомобили SUV отечественной марки Lada — 6132 новых внедорожника. Далее в этом рейтинге расположились сразу три китайских бренда: Chery (5391 авто), Haval (4467 штук) и Geely (3350 машин). Замкнула топ-5 корейская Kia, кроссоверы этой марки были куплены в количестве 1961 автомобиль.

21 декабря автомобильные дилеры рассказали, что стали предлагать на российском рынке новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. В максимальной комплектации автомобиль стоит в РФ 2,1 млн рублей. Для заказа дилеры предлагают только переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. Двигатель работает в связке с «автоматом». Машины доступны в пяти- или семиместной компоновке салона. Предложения о заказе кроссоверов разместили дилеры из Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей и Приморского края.