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В России появились недорогие китайские кроссоверы Jetour X70 Plus

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Фото: jetour.com.cn
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Автомобильные дилеры стали предлагать на российском рынке новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. В максимальной комплектации автомобиль стоит в РФ 2,1 млн рублей, рассказало 21 декабря издание «Газета.Ru».

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В комплектацию кроссовера входят камеры кругового обзора, бесключевой доступ. Салон отделан экокожей. У автомобиля есть панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, а также подогрев сидений и другие опции.

Для заказа дилеры предлагают только переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. Двигатель работает в связке с «автоматом». Машины доступны в пяти или семиместной компоновке салона. Предложения о заказе кроссоверов разместили дилеры из Санкт-Петербурга, Московской области, Ростовской области и Приморского края.

Эксперты отметили, что на домашнем рынке Jetour X70 Plus оснащают двухлитровым двигателем мощностью 254 л.с., но такие версии для параллельного импорта в Россию скорее всего будут непопулярны.

19 декабря российские дилеры впервые представили на рынке РФ электрокроссовер Avatr 11. Бренд Avatr является совместным проектом китайских компаний Changan, Huawei и CATL. Разработкой машины занималась Changan, Huawei разработал мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL является поставщиком тяговых аккумуляторов. Стоимость машины в зависимости от комплектации и оснащения варьируется от 5,3 млн до 5,8 млн рублей. Кроссовер Avatr 11 построен на модульной платформе CHN. По размерам машина близка к известному россиянам кроссоверу BMW X6.

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