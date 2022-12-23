Пробки в Москве в пятницу днем достигли девяти баллов

Пробки в Москве днем в пятницу, 23 декабря, достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Самые большие заторы на дорогах наблюдаются в центре столицы. Движение практически встало как на внешней, так и на внутренней стороне Садового кольца. Серьезные затруднения движения отмечаются на Москворецкой, Раушской, Болотной, Софийской и Садовнической набережных.

Сильные пробки наблюдаются и на Бульварном кольце. Почти нет движения на отрезке от Покровского до Рождественского бульвара, а также на Никитском бульваре.

На улицах Большая Якиманка, Неглинной, Мясницкой, Покровка, Большая Дмитровка, Большая Лубянка также отмечается значительное затруднение движения.

Автомобилистам придется провести немало времени и в пробках на Третьем транспортном кольце (ТТК) в обоих направлениях. Трудности отмечаются на МКАД, особенно на юго-западе, северо-западе и юго-востоке.

Сообщается и о заторах на Варшавском, Ленинградском и Каширском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Накануне, 22 декабря, в Москве четвертый вечер подряд фиксировались пробки в девять из десяти баллов. Отмечалось, что движение транспорта осложнено мокрым снегом и дождем.

За день до этого длина пробок в Москве вечером достигла 220 км. В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу.

В Гидрометцентре москвичей предупредили о сильной гололедице и 23 декабря.