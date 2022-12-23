Реклама
Прямой эфир
Спорт
Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Мир
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Мир
В столице Пакистана прогремел взрыв
Общество
Умер российский художник Виктор Умнов
Сюжет:

Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 25 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура воздуха резко понизится в Москве в ночь на воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщил 23 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

«В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья [ожидается] до –7… –9 градусов в столице и от –6 до –11 по области», — сказал он ТАСС.

Синоптик рассказал, что в воскресенье в столице переменная облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в городе может варьироваться от –6 до –8 градусов, а в Подмосковье — от –4 до –9.

23 декабря в столице, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Также москвичей предупредили о сильной гололедице.

Днем в городе температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, ночью — до 2 градусов мороза.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве в понедельник, 26 декабря. По его словам, показатели термометров изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022