Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 25 декабря
Температура воздуха резко понизится в Москве в ночь на воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщил 23 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья [ожидается] до –7… –9 градусов в столице и от –6 до –11 по области», — сказал он ТАСС.
Синоптик рассказал, что в воскресенье в столице переменная облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в городе может варьироваться от –6 до –8 градусов, а в Подмосковье — от –4 до –9.
23 декабря в столице, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Также москвичей предупредили о сильной гололедице.
Днем в городе температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, ночью — до 2 градусов мороза.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве в понедельник, 26 декабря. По его словам, показатели термометров изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.