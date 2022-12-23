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На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова

На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца и депутата Госдумы Дениса Майданова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Украине к 15 годам лишения свободы заочно и конфискации имущества был приговорен певец, депутат Госдумы Денис Майданов. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила 23 декабря Служба безопасности Украины (СБУ).

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Отмечается, что СБУ удалось собрать «неопровержимые доказательства вины» Майданова. Так, в феврале 2022 года певец поддержал постановление с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

Кроме того, в этом же месяце он проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и ДНР с ЛНР.

«На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В СБУ подчеркнули, что срок отбывания наказания певца начнется со дня его фактического задержания.

Еще в марте украинский суд выдал ордер на заочный арест российского певца Олега Газманова. Уточнялось, что прокуратура намерена объявить артиста в международный розыск.

Ранее Газманов прокомментировал спецоперацию России в Донбассе, отметив, что РФ взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире.

До этого, в марте, украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на суверенитет страны. В отношении него также была запущена процедура объявления в международный розыск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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