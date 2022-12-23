Непогода стала причиной массовой аварии во Владивостоке

Десять автомобилей протаранили друг друга во Владивостоке из-за гололеда. Кадры массовой аварии появились 23 декабря в местных Telegram-каналах.

Водители не успевали затормозить и таранили друг друга, однако никто не пострадал.

Движение в одну сторону по трассе оказалось полностью заблокировано и восстановилось лишь спустя несколько часов после того, как каждое ДТП оформили и растащили разбитые авто.

21 декабря на Владивосток обрушился циклон. Из-за сильного снегопада в городе произошло 38 аварий. Согласно данным управления МВД по Приморскому краю, в ДТП пострадали четыре человека, повреждения получили 70 машин.

По информации МЧС по региону, были отменены рейсы 89 междугородних автобусов и развернуты два мобильных пункта обогрева. Опасными для проезда участками оказались спуски, подъемы, мосты и путепроводы.

В Telegram-канале «Владивосток № 1» также появились ролики с последствиями снегопада. На них видно, как жители города толкают застрявший на дороге автобус и вытаскивают из сугробов легковые автомобили.

По прогнозам синоптиков, непогода во Владивостоке продлится до конца недели.