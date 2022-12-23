Поезд снес кабину грузовика на железнодорожных путях под Липецком

В Елецком районе Липецкой области произошло столкновение грузовика и поезда на железнодорожных путях. Обошлось без пострадавших.

ДТП случилось в 12:15 на переезде дороги Елец — Маяк, в поселке Ключ Жизни, уточняет GOROD48 со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что самосвал вез песок в особую экономическую зону. На железнодорожном переезде грузовик неожиданно заглох.

Водитель начал чинить автомобиль, не смог и побежал за помощью. В этот момент грузовой состав протаранил машину.

По факту случившегося проводится административное расследование. Обстоятельства происшествия и его последствия устанавливаются, пишет LipetskMedia.

Ранее, 21 декабря, в подмосковном Дмитрове грузовик застрял на железнодорожных путях из-за снега. В это время к переезду начал приближаться поезд. Однако машинист электрички заметил машину и успел остановиться.