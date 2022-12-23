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Машинист поезда рассказал о предотвращении столкновения с грузовиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Машинист поезда, который едва не столкнулся с грузовиком на переезде в Подмосковье, 22 декабря рассказал «Известиям», как ему удалось избежать ДТП.

Инцидент произошел в Дмитрове 21 декабря. Грузовик застрял на железнодорожных путях из-за снега. В это время к переезду начал приближаться поезд. Однако машинист электрички заметил машину и успел остановиться.

Как отметил машинист Сергей Шестов, он сразу применил экстренное торможение. По его словам, тормозной путь составил около 200 м, от автосцепки поезда до кабины грузовика оставалось около 15–20 см.

«Хорошие тормоза у электропоездов. Главное — не запаниковать в этой ситуации и всё сделать правильно», — рассказал Сергей.

После того как поезд остановился, водитель грузовика вылез из кабины, достал лопату и начал откапывать застрявшие колеса автомобиля. Однако своими силами он не смог справиться. Машинист и его помощник вызвали спецтехнику.

Ранее, 8 декабря, водителя грузовика госпитализировали после столкновения транспортного средства с поездом в Приморском крае. Мужчина за рулем автомобиля допустил выезд на железную дорогу перед приближающимся составом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

4 декабря в Забайкальском крае 65-летний водитель допустил выезд на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с поездом автомобилист и его 61-летняя пассажирка погибли.

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