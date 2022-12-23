Ученые из США предрекли вымирание 97% животных в Антарктиде к 2100 году
На территории Антарктиды к 2100 году могут вымереть до 97% животных. К такому выводу пришли ученые из США, их исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Biology 22 декабря.
Возможное вымирание объясняется глобальным потеплением на Земле. Отмечается, что наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины и птицы.
«Применяя структурированный совместный подход, мы демонстрируем, что существующие усилия по сохранению недостаточны в меняющемся мире», — заявляют исследователи.
Они утверждают, что для спасения видов необходимо увеличить финансовую поддержку, направленную на спасение животных. По подсчетам ученых, для реализации наиболее эффективной программы до 2100 года необходимо $1,92 млрд.
20 декабря Британская метеорологическая служба заявила, что следующий год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.
Отмечалось, что средняя глобальная температура превысит доиндустриальные показатели 1850–1900 годов на 1,08–1,32 градуса Цельсия. В 2022 году превышение достигло 1,16 градуса.
Еще в марте ученые Национального центра данных по снегу и льду США выяснили, что на полюсах Земли одновременно наблюдается аномальное потепление. Сообщалось, что средняя температура в Антарктиде на франко-итальянской станции «Конкордия» (3234 м) превысила норму более чем на 40 градусов по Цельсию и составила –12,2 градуса.