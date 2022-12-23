Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его деятельность проверяют правоохранительные органы. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у силовых структур возникли претензии к деятельности Тарасенко.

«Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании. Проходят следственные мероприятия», — сообщил он.

По информации пресс-службы Белгородской области, руководить Вейделевским районом будет заместитель главы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства Александр Алексеев. Его полномочия будут действовать до 22 февраля 2023 года, пока не состоится конкурс на эту должность.

31 октября в отставку ушел мэр Белгорода Антон Иванов. Губернатор Гладков сообщил, что он перешел на другую работу. Вместо него исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.