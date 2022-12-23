Ришарлисон стал автором самого красивого гола на ЧМ по футболу в Катаре
Форвард сборной Бразилии Ришарлисон стал автором самого красивого гола, забитого на чемпионате мира в Катаре. Об этом 23 декабря сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА выбрала 10 претендентов на звание самого красивого гола. Победителя определили болельщики.
Лучшим голом ЧМ признан мяч, который Ришарлисон забил в ворота сборной Сербии (2:0) ударом «ножницами».
Сборная Бразилии добралась на чемпионате мира до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти хорватам.
18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.
Кроме того, капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.