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Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Ришарлисон стал автором самого красивого гола на ЧМ по футболу в Катаре

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Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQQA
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Форвард сборной Бразилии Ришарлисон стал автором самого красивого гола, забитого на чемпионате мира в Катаре. Об этом 23 декабря сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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ФИФА выбрала 10 претендентов на звание самого красивого гола. Победителя определили болельщики.

Лучшим голом ЧМ признан мяч, который Ришарлисон забил в ворота сборной Сербии (2:0) ударом «ножницами».

Сборная Бразилии добралась на чемпионате мира до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти хорватам.

18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Кроме того, капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

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