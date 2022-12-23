Турпоток из России за рубеж с 2019 года упал на 60%

По сравнению с прошлым годом, турпоток из России за границу сократился на 11%, а в сравнении с допандемийным 2019-м — почти на 60%, сообщил в интервью «Известиям» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Что касается выездного туризма, то объем потока в этом году составит примерно 8 млн человек — это на миллион меньше, чем годом ранее (минус 11%). По сравнению с допандемийным 2019 годом, турпоток за рубеж сократился почти на 60%, или 11 млн человек», — сказал он.

Основная проблема с полетами за границу — нехватка в России самолетов, которые могли бы это делать без ограничений, заметил Илья Уманский.

Лидеры среди стран остаются неизменными — это Турция, Египет, ОАЭ, а в последнее время и Таиланд. Турпоток в Турцию из России в этом году составит порядка 5 млн человек, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году. Но разница с 2019 годом заметная — тогда отдохнули в Турции около 6,9 млн россиян, напомнил Илья Уманский.

«Стоит упомянуть и о выросшем спросе на направления ближнего зарубежья — Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, что было связано с геополитической обстановкой. Несмотря на то что называть эти потоки туристическими не совсем верно, мы всё равно воспринимаем их как туристов — многие обращались к туроператорам из-за резкого роста стоимости авиаперевозки. У операторов есть блоки на рейсах, иные дисконты», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«В 2022 году мы достигли потолка по загрузке отелей в России»