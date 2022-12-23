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Страховщики назвали самые угоняемые машины в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Наиболее популярными машинами у похитителей в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, сообщил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

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«За 10 месяцев 2022 года в России было угнано 746 застрахованных автомобилей, в то время как за весь 2021-й — более 1,5 тыс. Количество угонов, после которых люди обращались в страховые компании, уменьшилось в два раза», — констатировал эксперт.

К статистике ВСС стоит относиться с небольшим скепсисом, считает член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Дело в том, что страховые компании считают количество выплат по каско, а значит, такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов.

«Стоит отметить, что в этом году угоны касаются в основном автомобилей экономкласса. По каско их обычно либо не страхуют, либо только в первые годы», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

К концу этого года стали вновь фиксироваться и кражи легкосъемных деталей — зеркала, фары и так далее, рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Причина прозаична — увеличение цен как на машины, так и на запчасти, пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Часть жителей России хочет отремонтировать свой автомобиль максимально дешево, не задумываясь о происхождении детали. А оно часто именно криминальное. В большинстве случаев угоняемые машины не перепродаются, а разбираются на запчасти. В первую очередь это наиболее популярные марки, такие как Hyundai, Kia, бюджетный Volkswagen, какой-нибудь Polo.

Реже «донорами» становятся премиальные автомобили, заключил эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный разбор: какие машины чаще всего угоняли в 2022 году

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