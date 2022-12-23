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Мать Винника выразила надежду на возвращение сына

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Семья россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денежных средств через криптобиржу BTC-e, надеется на его возвращение в Россию. Об этом рассказала в интервью «Известиям» его мать Вера Винник, подчеркнув, что ее сын готов отсидеть срок на родине, если Россия признает его виновным.

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«Мы верим, дети верят в это, ждут его. Но, конечно, мы устали от неопределенности, от этого горя, ведь у моих внуков больше нет и мамы. Я надеюсь на какое-то человеческое проявление, хоть по гуманитарной линии, у Александра два ребенка растут сиротами. Я надеюсь на президента Владимира Путина, на наших дипломатов. Надеюсь, что они помогут моему сыну и другим сыновьям вернуться в Россию», — сказала она.

По ее словам, Александр может отсидеть тюремный срок в РФ, если его здесь признают виновным.

Александра Винника задержали в июле 2017 года во время семейного отдыха в Греции по запросу США. Ему предъявили обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства. При этом его экстрадицию запросили также Франция и Россия. На родине ему вменяют хищение в размере более 600 тыс. рублей и мошенничество на 750 млн рублей.

В январе 2020 года россиянина отправили из Греции, где он находился в тюрьме без судебного приговора 30 месяцев, во Францию. Там его оправдали по 19 обвинениям, в том числе в использовании вредоносного ПО для кибератак. Однако в декабре 2020 года исправительный суд Парижа приговорил россиянина к пяти годам за отмывание денег. В августе этого года Винника экстрадировали в США. Сейчас он ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита, штат Калифорния.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Если мой сын в чем-то виноват, он отсидит в России»

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