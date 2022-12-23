Эксперты спрогнозировали возвращение авторов «Ведьмака» на рынок РФ

Польская компания CD Projekt Red, создавшая игры «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться в Россию, считают опрошенные «Известиями» эксперты рынка. На это указывают сохранение русской озвучки в новых проектах и другие факторы, пояснили они.

По словам источника «Известий», на рынке дубляжа, CD Projekt Red уже записала озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году — Phantom Liberty. Двое блогеров, пожелавших остаться анонимными, подтвердили редакции, что продолжают сотрудничать с польской компанией, хотя студия приостановила продажи игр в РФ.

«PR-отдел CD Projekt Red предоставил мне ранний доступ к новой версии «Ведьмака 3», — заявил один из собеседников «Известий».

Другой блогер сообщил, что запустил еще не вышедшую игру раньше, чем она стала доступна пользователям игрового сервиса Steam по всему миру.

Также компания до сих пор активно ведет аккаунты в российских соцсетях, отметил шеф-редактор направления «Гейминг» на Championat.com Михаил Шевкун.

Все эти действия студии могут свидетельствовать о планах вернуться в Россию, считает специалист по игровому рынку Илья Овчаренко.

CD Projekt Red объявила о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. Продукты компании недоступны для покупки в отечественных магазинах приложений Steam, Xbox и PlayStation.

Тем не менее на официальном сайте студии недавно появилось небольшое объявление, где сказано, что игроки из РФ и Белоруссии могут обратиться в техническую поддержку, если у них возникли проблемы с недавно вышедшим обновлением «Ведьмак 3: дикая охота».

По словам источника «Известий», близкого к крупному ритейлеру, сейчас игры студии CD Projekt Red поставляют в Россию по параллельному импорту, также в стране есть запасы, ввезенные еще до 24 февраля.

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Правила игр: эксперты ожидают возвращения авторов «Ведьмака» на рынок РФ