МОК разрешил мужчинам выступить в синхронном плавании на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет разрешил мужчинам принимать участие в синхронном плавании на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Представители сильного пола смогут выступать в групповых соревнованиях, передает телеканал «Известия». Согласно правилам, могут быть заявлены максимум двое мужчин. Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, эта дисциплина не входила в олимпийскую программу.

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