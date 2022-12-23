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На отказе от новогодних корпоративов компании сэкономят более 300 тыс. рублей

Исследование: отказавшиеся от новогодних корпоративов российские компании могут сэкономить более 300 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Компании, работающие в России, в среднем смогут сэкономить 321 тыс. рублей, отказавшись от новогодних корпоративов в этом году. Более половины опрошенных работодателей направят сэкономленные средства в бюджет компании на следующий год. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», подготовленном для «Известий».

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Каждый пятый респондент с освободившихся средств выплатит премии сотрудникам, а 16% опрошенных потратят деньги на подарки работникам. Лишь 7% компаний направят сэкономленные средства на благотворительность.

Всего отказаться от новогодних корпоративов в этом году, сэкономив бюджет компании, решили 21% опрошенных работодателей. При этом 29% респондентов считают, что сэкономить на отказе от организации праздника не получится, а 34% опрошенных вообще не устраивают мероприятия для сотрудников.

Большинство ответивших на вопросы — представители крупного (38%) и малого бизнеса (37%). Кроме того, в опросе участвовали представители среднего (16%) и микробизнеса (9%).

Исследование было проведено в России в декабре, опрошено более 1 тыс. представителей российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

Как сообщалось 5 декабря, согласно данным платформы «Авито Услуги», спрос на услуги мастеров красоты в России с октября по ноябрь вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Аналитики выяснили, что сборы на корпоратив в этом году могут обойтись россиянам в среднем в 5 тыс. рублей.

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