Синоптик спрогнозировала похолодание в выходные в Москве

В воскресенье в Москве ожидается похолодание, а в последующие дни в столичный регион придет настоящая морозная погода. Об этом «Известиям» 23 декабря рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что субботний день будет пасмурным и сырым, а также ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит –1...+1 градус.

«Вот такая преобладающая погода будет практически в течение всех суток. А вот уже начиная с воскресенья мы будем находиться в тыловой части циклона, который принес нам осадки и гололедные явления. И температура воздуха начнет понижаться, и в воскресенье начнет подсыпать небольшой снежок. Температура воздуха понизится. То есть в течение суток она будет в Москве в пределах –2…–4, но в течение дня в воскресенья мы ожидаем, что она будет понижаться. Это называется обратный суточный ход, когда дневная температура будет к вечеру понижаться», — сообщила Позднякова.

По ее словам, в последующем в Москве ожидается пара «настоящих морозных деньков» с температурным режимом, который соответствует климатической норме. При этом в выходные температура будет выше нормы в среднем на 6–7 градусов.

«Хочу предупредить, что понижение температуры приведет к тому , что на дорогах образуется сильная гололедица. И к этому нужно быть готовым, когда мы в понедельник вновь пойдем на работу при неблагоприятных условиях на дорогах», — добавила синоптик.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве в понедельник, 26 декабря. Так, показатели термометров изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.