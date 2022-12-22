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Синоптики спрогнозировали продолжительность оттепели в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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После резкого потепления в столичном регионе температурный режим останется таким до конца недели. Об этом в четверг, 22 декабря, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Только в понедельник ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что показатели термометров в понедельник, 26 декабря, изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.

Между тем в четверг, пятницу и субботу днем в Москве и области прогнозируются 1–3 градуса тепла, в воскресенье — от 5 градусов мороза до нуля.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ледяном дожде в Москве на фоне потепления. По ее словам, температура воздуха в будет постепенно подниматься в течение дня до –2...–4 градусов и выше.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил москвичам о приближающейся оттепели с температурой от –3 до +3 градусов. Он призвал жителей столицы проявить бдительность и осторожность, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.

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