Синоптики спрогнозировали продолжительность оттепели в Москве

После резкого потепления в столичном регионе температурный режим останется таким до конца недели. Об этом в четверг, 22 декабря, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только в понедельник ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что показатели термометров в понедельник, 26 декабря, изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.

Между тем в четверг, пятницу и субботу днем в Москве и области прогнозируются 1–3 градуса тепла, в воскресенье — от 5 градусов мороза до нуля.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ледяном дожде в Москве на фоне потепления. По ее словам, температура воздуха в будет постепенно подниматься в течение дня до –2...–4 градусов и выше.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил москвичам о приближающейся оттепели с температурой от –3 до +3 градусов. Он призвал жителей столицы проявить бдительность и осторожность, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.