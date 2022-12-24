Онколог объяснил механизм разрушения организма при раке

Симптомы рака начинают проявляться достаточно поздно, поэтому злокачественную опухоль сложно диагностировать на ранних стадиях. Зачастую такие опухоли выявляются случайно — в результате обследований по другим причинам. Об этом «Известиям» рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов в субботу, 24 декабря.

Как отметил специалист, иммунитет человека способен распознать и подавить далеко не все раковые клетки. Дело в том, что злокачественные клетки гораздо «умнее» обычных — они придумывают различные механизмы как «ускользания» от иммунного надзора, так и адаптации. Кроме того, из-за мутаций они теряют способность к самоуничтожению — апоптозу.

«Любая клетка нашего организма имеет свой жизненный цикл. Иногда это несколько часов, а иногда — месяц, полгода, год или десятилетие. После этого она умирает, и вместо нее появляется такая же клетка. Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше. Более того, она делится в геометрической прогрессии, поэтому злокачественная опухоль развивается достаточно быстро в отличие от доброкачественной. Например, раковая опухоль в 1,5–2 см может вырасти за несколько месяцев, в то время как доброкачественной понадобятся годы, чтобы дорасти до такого размера, некоторые развиваются десятками лет, не доставляя дискомфорта пациенту», — пояснил Копосов.

По его словам, раковые клетки посылают кровеносной системе специальные сигналы, создавая вокруг себя мощную питательную сеть мельчайших кровеносных капилляров. За счет них раковые клетки забирают питательные вещества и кислород у здоровых тканей.

При этом на начальных этапах своего развития раковая опухоль не доставляет дискомфорта пациенту — питательных веществ пока хватает на всех, но по мере роста начинают появляться первые симптомы. Помимо прочего раковые клетки имеют способность циркулировать по периферической кровеносной и лимфатической системам. Так метастазы разносятся по организму, образуя злокачественные очаги в различных органах и системах. Чаще всего пациент не догадывается о том, что у него рак, пока не начинается процесс активного метастазирования.

«Из-за того, что симптомы начинают проявляться достаточно поздно, злокачественную опухоль сложно диагностировать на ранних стадиях. Выявляются такие опухоли в результате случайных обследований по другим причинам. Именно поэтому очень важно следить за своим здоровьем и, если имеются какие-то факторы риска, регулярно, не реже раза в год, проходить чекап на выявление рака», — подчеркнул онколог.

Поскольку злокачественная опухоль отбирает у здоровых органов значительную часть питательных веществ, у онкологических больных на последних стадиях наблюдается общее истощение организма. Человек худеет, теряет мышечную массу — такое явление имеет название саркопения. Кроме того, иногда увеличивающаяся в размерах опухоль сдавливает окружающие ткани и органы, чем нарушает их работу и вызывает болевые ощущения.

«С одной стороны, исходя из того, как ведут себя раковые клетки, обманывая иммунитет, другие защитные факторы и обосновываясь в нашем организме, можно говорить, что они очень «умные», «хитрые» и «коварные». С другой стороны, совершенно непонятно, зачем злокачественная опухоль пытается победить организм своего «хозяина», приводя и этот организм, и себя к гибели», — резюмировал Копосов.

Ранее, в ноябре, онколог подчеркивал, что лечить онкозаболевания следует, даже если прогноз неблагоприятный и болезнь нельзя победить. По его словам, в каждом случае можно найти варианты по продлению и повышению качества жизни пациентов.