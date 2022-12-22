Марка SsangYong сменит название на KG Mobility

Компания SsangYong Motor намерена сменить название на KG Mobility в марте 2023 года. Переименование одобрил новый руководитель компании Квак Джэ Сун, который считает, что новое имя откроет следующую главу в истории автопроизводителя, сообщила 22 декабря газета The Korea Times.

Подтолкнул историю с переименованием марки некий «болезненный имидж», который витал над автомобилями бренда, сообщил Джэ Сун. Переименование связано еще и с тем, что нынешний гендиректор является председателем KG Group, сталелитейной компании, которая приобрела 62%-ную долю в SsangYong после того, как в августе текущего года был одобрен план реструктуризации долга автокомпании.

Новые автомобили SsangYong будут выпускаться под маркой KG, но история бренда и его позиционирование не изменятся, заверил совет директоров топ-менеджер.

Эксперты отметили, что грядущее переименование будет первым изменением названия SsangYong с 1998 года. Известный южнокорейский автопроизводитель SsangYong начал свою деятельность в 1954 году под другим именем, а затем был переименован в Dong-A Motor в 1977 году. SsangYong он стал в 1986 году после поглощения ныне расформированной группой SsangYong.

SsangYong официально продавала автомобили в России до 2018 года, когда отечественный рынок покинул кроссовер SsangYong Tivoli.

9 декабря стало известно, что одна из моделей южнокорейской марки Hyundai, хетчбэк i30, может стать самой продаваемой в России, которую завозят в РФ по параллельному импорту. Дело в том, что машины производят в соседнем Казахстане и в Россию ввозятся лишь хорошо оснащенные версии, за которые просят 2,2 млн рублей. Модель i30 предлагается с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и классическим шестиступенчатым «автоматом». Доставка авто из соседнего Казахстана с точки зрения логистики будет происходить быстрее, чем из других стран. Единственный минус — поставки хетчбэков в Россию будут идти исключительно по параллельному импорту, а значит, рассчитывать на заводскую гарантию не стоит.