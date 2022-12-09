Самым доступным Hyundai для россиян может стать хетчбэк i30

Одной из самых доступных моделей Hyundai для россиян может стать хетчбэк i30, которые дилеры намерены поставлять в РФ в большом количестве по параллельному импорту. Машины производят в соседнем Казахстане и в РФ ввозятся лишь хорошо оснащенные версии, за которые просят 2,2 млн рублей, сообщил 9 декабря портал Quto.

Модель i30 предлагается для ввоза в РФ с единственным силовым агрегатом — полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и классическим шестиступенчатым «автоматом».

По оценке портала, автомобили, ввезенные их Казахстана, собираются на заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который находится в Алма-Ате. Там собирают автомобили из машинокомплектов. Так как в России знают эту модель, первое поколение машины было представлено в РФ официально, отечественному рынку не придется привыкать к автомобилю.

К тому же доставка нового авто из соседнего Казахстана с точки зрения логистики будет происходить быстрее, чем ввоз модели из Европы. Единственный минус — поставки хетчбэков в Россию будут идти исключительно по параллельному импорту, а значит, рассчитывать на заводскую гарантию не приходится. Однако некоторые российские автосалоны начали предлагать застраховать автомобиль от поломок на 12 месяцев. По оценке портала, стоит такая услуга не выше 4% от стоимости машины по договору купли-продажи.

После остановки петербургского завода Hyundai, у российских дилеров остались солидные запасы седанов Solaris, которые сейчас начинают постепенно иссякать. Возможно, модель i30 станет той машиной, на которую переориентируются российские потребители.

7 декабря стало известно, что российские дилеры начали принимать заказы на поставку в РФ кроссовера Hyundai Casper. Компактная машина снабжена тем же мотором, что ставят на Kia Picanto. Компактный кроссовер прежде не поставляли в РФ. Модель впервые вышла на рынок Южной Кореи осенью 2021 года. Casper является кроссовером, чья длина всего 3595 мм, тем не менее у машины четырехместный салон и даже есть небольшой багажник объемом чуть более 300 л. У автомобиля литровый атмосферный турбомотор мощностью 76 л.с. или вариант с турбонаддувом отдачей в 100 л.с. Оба варианта мотора работают в паре с четырехступенчатым автоматом.