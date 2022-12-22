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Врач назвал самый частый вид рака у мужчин

Онколог Копосов заявил, что опухоль предстательной железы — самый частый вид рака у мужчин
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Злокачественная опухоль предстательной железы — самый частый вид рака у мужчин. Об этом 22 декабря заявил онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

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Он отметил, что ежегодно в России этим видом рака заболевают свыше 1 млн мужчин. В основном подвержены риску пациенты старше 50 лет.

«Наиболее изученными факторами риска рака предстательной железы являются: возраст, расовая принадлежность, наличие семейного рака предстательной железы», — сказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Он также указал, что если у матери был рак молочной железы, то у ее сыновей риск появления злокачественной опухоли предстательной железы выше.

Копосов отметил, что в настоящее время существуют и безоперационные методики лечения данной опухоли. В частности, речь идет о радиохирургии — это один из видов лучевой терапии последнего поколения.

Онколог также рекомендовал мужчинам старше 50 лет не реже раза в год сдавать анализ крови на простатспецифический антиген.

В ноябре врач-онколог Андрей Воробьев перечислил симптомы рака легких. В их числе оказался непрекращающийся на протяжении нескольких недель, а также усиливающийся кашель. Кроме того, стоит насторожиться, если периодически возвращается инфекция грудной клетки или при кашле и дыхании возникают боли.

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