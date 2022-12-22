Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Специальная военная операция (СВО) на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии «Золотая идея».
Приветствие Шугаева зачитал 22 декабря его заместитель Михаил Петухов.
«Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения», — говорится в обращении Шугаева.
Глава ФСВТС также спрогнозировал и дальнейший рост спроса на российское оружие.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники.
В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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