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Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям

Глава ФСВТС Шугаев: СВО повысила интерес зарубежных заказчиков к российскому оружию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специальная военная операция (СВО) на Украине повысила интерес зарубежных заказчиков к российским вооружениям, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии «Золотая идея».

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Приветствие Шугаева зачитал 22 декабря его заместитель Михаил Петухов.

«Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения», — говорится в обращении Шугаева.

Глава ФСВТС также спрогнозировал и дальнейший рост спроса на российское оружие.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу отметил исключительную надежность и эффективность российской военной техники.

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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