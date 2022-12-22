Эксперт раскритиковал идею запрета на увольнение молодежи в первый год работы
Запрет на увольнение по инициативе работодателя впервые трудоустроенного молодого работника в течение первого года его работы создаст трудности как для сотрудников, так и для работодателей. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил президент SuperJob Алексей Захаров в четверг, 22 декабря.
Соответствующий запрет предлагается закрепить законодательно, следует из доклада к заседанию Госсовета, пишет ТАСС.
По словам эксперта, в случае принятия инициативы молодых сотрудников могут перестать брать на работу из-за трудностей с их увольнением.
«Предложение запретить увольнять создаст дикую тучу проблем молодым специалистам. Получается, что невозможно будет уволить одного, а работу не смогут найти десятки тысяч», — подчеркнул Захаров.
В докладе предлагается рассмотреть проработку вопроса о повышении трудовых гарантий и прав молодых граждан, трудоустроенных на первом месте работы. Помимо прочего, законопроект должен включать запрет на увольнение впервые трудоустроенного молодого сотрудника по инициативе работодателя в течение одного года с момента трудоустройства.
Исключениями из этого запрета станут случаи нарушения работником трудовой дисциплины, требований производственной безопасности, а также ликвидации и реорганизации предприятия, сокращения ставки.
9 ноября в Госдуму был внесен законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. Он предполагает, что для заключения трудового договора с подростками от 14 до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. По мнению Захарова, это отличная инициатива, поскольку де-факто множество молодых людей начинают трудовую деятельность гораздо раньше 14 или 16 лет.