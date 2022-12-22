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Эксперт раскритиковал идею запрета на увольнение молодежи в первый год работы

Эксперт Захаров: запрет на увольнение молодого сотрудника в первый год работы создаст проблемы для специалистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запрет на увольнение по инициативе работодателя впервые трудоустроенного молодого работника в течение первого года его работы создаст трудности как для сотрудников, так и для работодателей. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил президент SuperJob Алексей Захаров в четверг, 22 декабря.

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Соответствующий запрет предлагается закрепить законодательно, следует из доклада к заседанию Госсовета, пишет ТАСС.

По словам эксперта, в случае принятия инициативы молодых сотрудников могут перестать брать на работу из-за трудностей с их увольнением.

«Предложение запретить увольнять создаст дикую тучу проблем молодым специалистам. Получается, что невозможно будет уволить одного, а работу не смогут найти десятки тысяч», — подчеркнул Захаров.

В докладе предлагается рассмотреть проработку вопроса о повышении трудовых гарантий и прав молодых граждан, трудоустроенных на первом месте работы. Помимо прочего, законопроект должен включать запрет на увольнение впервые трудоустроенного молодого сотрудника по инициативе работодателя в течение одного года с момента трудоустройства.

Исключениями из этого запрета станут случаи нарушения работником трудовой дисциплины, требований производственной безопасности, а также ликвидации и реорганизации предприятия, сокращения ставки.

9 ноября в Госдуму был внесен законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних. Он предполагает, что для заключения трудового договора с подростками от 14 до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. По мнению Захарова, это отличная инициатива, поскольку де-факто множество молодых людей начинают трудовую деятельность гораздо раньше 14 или 16 лет.

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