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Глава ОСК сообщил о возгорании на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» 22 декабря произошло возгорание. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Корабль с 2017 года проходит ремонт в Мурманске. По словам главы ОСК, в результате возгорания никто не пострадал. Завод, на котором проходит ремонт авианосца, также не получил ущерба.

В 2019 году «Адмирал Кузнецов» уже горел, тогда причиной пожара стало попадание окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе. Погибли два человека, более десятка пострадали.

В июне 2021 года представитель ОСК сообщал, что ремонт с модернизацией «Адмирала Кузнецова» завершится в 2023 году. В августе 2022 года сообщалось о возможном переносе сроков возвращения «Адмирала Кузнецова» ВМФ на 2024 год.

В декабре 2022 года эксперты обращали внимание на большое число происшествий, связанных с работой ОСК. Так, в августе 2022 года на Адмиралтейских верфях произошло возгорание на строящемся траулере «Механик Маслак». В декабре 2021 года на Северной верфи случился пожар на корвете «Проворный», который обошелся в 30 млрд рублей. Площадь возгорания составила 800 кв. м. В 2018 году возгорание произошло при строительстве дизельного ледокола «Виктор Черномырдин». Ущерб от этого пожара составил более 150 млн рублей.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Североморске.

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