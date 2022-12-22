Власти Саратова приняли решение отправить школьников на каникулы досрочно

В школах Саратова текущая неделя станет последней учебной во второй четверти и в этом году. Власти приняли решение отправить детей на каникулы досрочно. Об этом городская мэрия сообщает в своем Telegram-канале 22 декабря.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно — 26 декабря», — говорится в сообщении властей.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», для учащихся на пятидневке последним учебным днем станет 23 декабря, для тех, кто учится шесть дней в неделю, — 24 декабря.

Решение о досрочных каникулах было принято по рекомендации Роспотребнадзора и министерства образования региона. Аналогичные меры для борьбы с гриппом и ОРВИ также приняли администрации Балаковского и Энгельсского районов.

По данным на 21 декабря, в Саратовской области в связи с выявленными случаями гриппа и ОРВИ были полностью закрыты на карантин 53 школы и 12 детских садов.

16 декабря сообщалось, что отправить детей на каникулы досрочно решили в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Школьников в ряде других городов региона с 19 декабря перевели на дистанционную форму обучения. Самостоятельно принять решение о переводе на дистант или досрочных каникулах могли те территории, где ситуация с заболеваемостью была не такая напряженная.