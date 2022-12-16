Каникулы в школах Нижнего Тагила начнутся на неделю раньше

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше, с 26 декабря. Соответствующее решение приняла горадминистрация, следуя рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

«Следуя рекомендациям областного штаба, мы приняли решение отправить детей на зимние каникулы на неделю раньше», — сообщили ТагилСити.ру в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, решение распространяется и на музыкальные школы, школы искусств, детские дома творчества. Детсады при этом продолжат работу в обычном режиме с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также меры не коснутся городских елок, новогодних утренников и представлений, но их участники будут проходить санитарный фильтр: термометрию и обработку рук санитайзером. Взрослым рекомендовано использовать медицинские маски.

Сложившуюся эпидемобстановку по вирусным инфекциям власти Нижнего Тагила называют стабильной. ОРВИ болеют около 10% школьников.

Ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и ОРЗ в Свердловской области обсудили на совещании, которое провел замгубернатора Павел Креков. Было озвучено, что в ряде городов региона школьников переведут на дистанционную форму обучения с 19 декабря. Остальные территории, где не такая напряженная ситуация с заболеваемостью, принимают решение самостоятельно и с 26 декабря переводят учеников на дистант или отправляют на каникулы досрочно.