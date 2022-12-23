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Врач предупредила об опасных последствиях посещения бани

Врач Киселева: посещение бани при наличии противопоказаний опасно для жизни
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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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В холодное время года бани и сауны становятся особенно популярны. Однако при наличии противопоказаний посещение бани может быть опасно для жизни. Об этом предупредила врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро–Воронеж» Елена Киселева в беседе с «Известиями» в пятницу, 23 декабря.

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«При инфекционных заболеваниях баня может привести к генерализации инфекции вплоть до сепсиса и септического шока, при обострении хронических заболеваний — к развитию функциональной недостаточности пораженного органа, что тоже может привести к серьезным, жизнеугрожающим последствиям. Высокое артериальное давление и острые сосудистые заболевания могут привести к развитию инфарктов и инсультов, наличие камней в желчном пузыре или мочевыводящих путях могут привести к острой закупорке желчного протока или мочеточников с развитием острой хирургической ситуации вплоть до перитонита», — предостерегла специалист.

Кроме того, при массивном расширении кровеносных сосудов под воздействием высоких температур может развиться состояние сердечно-сосудистой недостаточности, когда нарушается кровоснабжение жизненно важных органов, это может привести к потере сознания, судорогам.

Как указала врач, немедленно покинуть парную следует при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, потемнение в глазах, чувство нехватки воздуха, тяжести за грудиной, боль в любых частях тела. Однако понижать температуру тела следует по определенным правилам, иначе последствия могут быть весьма плачевные, предостерегла Киселева.

«Первое правило — понижать температуру нужно быстро, но не резко, учитывая состояние здоровья человека, его тренированность, телосложение, вид бани. После посещения русской бани лучше постоять в более прохладном предбаннике, потом обмыться водой с постепенным понижением температуры, потом можно окунуться и в бассейн. Непосредственно в сауне можно начать обливаться теплой водой и только потом погрузиться в бассейн с прохладной водой. Так вы сможете избежать резкого спазма сосудов, резкого изменения кровяного давления. А резкий перепад температур при нырянии в ледяную воду может привести и к остановке сердца и дыхания!» — предупредила терапевт.

Также важно восполнять потерянный запас жидкости — чистой теплой водой, травяными чаями и отварами, минеральной водой без газа, морсами. При этом пить нужно часто и небольшими порциями. Кроме того, следует исключить любой алкоголь, поскольку это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки и может привести к серьезным последствиям.

«Безусловно, и баня, и бассейн очень полезны в холодное время года, так как эти процедуры обладают эффектом закаливания и стимулируют иммунитет, облегчают работу бронхолегочной системы, укрепляют сердечно-сосудистую, выводят токсины. Но начинать эту практику нужно постепенно, исключив все противопоказания, соблюдая все правила посещения парных», — добавила Киселева.

Ранее в декабре кардиолог Айдар Шарафеев рассказал о нормальных показателях артериального давления. По его словам, распространенное мнение о том, что артериальное давление должно быть 120/80 и ни в коем случае не выше, является правильным лишь в определенных случаях.

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