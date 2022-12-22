Румынская делегация прибыла в Молдавию на угнанном автомобиле

В Молдавии пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. При проверке выяснилось, что машина числится в угоне, сообщает 21 декабря молдавское издание NewsMaker.

«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы», — приводятся в статье слова пресс-секретаря Пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

В ходе проверки на границе выяснилось, что автомобиль делегации числится в угоне. Ранее информацию об этом в специальный реестр вносили итальянские власти. После проверки пограничникам пришлось конфисковать машину.

Позднее сотрудники Пограничной полиции выяснили, что с 2010 года автомобиль несколько раз был перерегистрирован румынскими властями, а в мае 2020 года его зачислили ADR в качестве служебного транспорта.

Представители делегации, в свою очередь, утверждают, что не обладали информацией об угоне и розыске автомобиля.

В октябре в компании «АльфаСтрахование» рассказали «Известиям» о самых угоняемых машинах с начала 2022 года в России. Так, лидером оказался внедорожник Hyundai Santa Fe — на него пришлось 12% от общего количества угонов. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, у него 7%.