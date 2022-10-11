Страховщики назвали самые угоняемые машины с начала 2022 года в России

Эксперты страхового рынка проанализировали статистику угонов машин по России и в Москве за 9 месяцев 2022 года. Самым угоняемым автомобилем стал внедорожник Hyundai Santa Fe. Об этом 11 октября «Известиям» сообщили в компании «АльфаСтрахование».

Согласно российской статистике угонов, на долю внедорожника Hyundai Santa Fe пришлось 12% от общего количества. На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, у него 7%. Третье место разделили сразу несколько моделей, каждая из которых была угнана в 4% случаев: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Kia Sportage.

Специалисты отметили, что наименее угоняемыми за девять месяцев текущего года в России стали модели Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, а также Lexus RX. На эти автомобили пришлось по 3% случаев.

В Москве лидером по угонам тоже стал тоже внедорожник Hyundai Santa Fe, 16% угонов от общего числа. Далее следуют еще несколько корейских моделей бренда — Tucson и Sonata, на них пришлось 12% случаев.

Вместе с тем специалисты страхового рынка отметили, что в РФ наметилась тенденция к снижению количества угонов.

28 сентября «Автостат» сообщил, что самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в августе 2022 года стал компактный кроссовер Creta. За восемь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки в России составил 43 468 машин (-60,2%). На втором месте оказался седан Hyundai Solaris, на котором остановил свой выбор 821 покупатель (-80,1%). Третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson — 404 купленных машины (-55,9%).