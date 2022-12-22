Netflix инвестирует $900 млн в киностудию на месте бывшей военной базы

Американский стриминговый сервис Netflix собирается построить киностудию на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило Bloomberg.

Компания планирует приобрести за $55 млн 118 га земли, на которых располагалась закрытая 11 лет база Форт Монмут.

Дополнительно $848 млн будет потрачено на возведение 12 съемочных павильонов, а также офисных и технических зданий.

По данным агентства, проект планируют реализовать в две стадии в течение нескольких лет.

В мае Netflix посоветовал своим сотрудникам покинуть компанию, если они оскорблены контентом, который она производит.

Компания Netflix основана в 1997 году. Собственные фильмы, сериалы и телепрограммы производит с 2013 года и распространяет их через свою мультимедийную платформу. Сервис работает почти в 200 странах.