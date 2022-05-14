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Netflix призвал несогласных с политикой компании сотрудников уволиться

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Фото: depositphotos.com
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Стриминговый сервис Netflix посоветовал своим сотрудникам покинуть компанию, если они оскорблены контентом, который она производит. Такое заявление содержится в записке, опубликованной 12 мая американским изданием Variety.

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«Netflix предлагает разнообразие историй, даже если некоторые продукты противоречат нашим личным ценностям. В зависимости от вашей роли вам, возможно, придется работать над продуктами, которые вы можете посчитать вредными», — говорится в меморандуме, названном «Культура Netflix — стремление к совершенству».

Отмечается, что, если сотрудникам, принимающим участие в создании контента, будет трудно «поддерживать широту продукции компании», они могут покинуть Netflix.

Заявление появилось после того, как сотрудники устроили забастовку из-за предложения генерального директора Netflix Теда Сарандоса транслировать специальный выпуск американского комика Дэйва Шаппелла, несмотря на его критику трансгендерного сообщества.

«Мы работаем для разнообразия аудиторий и вкусов, и мы позволяем зрителям решать, что им подходит, вместо того чтобы подвергать цензуре конкретных артистов или голоса», — отмечается в меморандуме.

19 апреля Reuters сообщил, что впервые за 10 лет Netflix зафиксировала падение, а не рост количества подписчиков. Так, в компании заявили, что потеряли 200 тыс. подписчиков в I квартале.

Вслед за этим сообщалось, что акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков, из-за чего инвесторы понесли существенные убытки.

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