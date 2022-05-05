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Акционеры подали в суд на Netflix из-за сокрытия данных о потери подписчиков

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее в публикации вводящего в заблуждения отчета о замедлении роста числа подписчиков, из-за чего инвесторы понесли существенные убытки. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает издание Axios.

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По данным издания, иск был подан в суд в Сан-Франциско. В нем утверждается, что в Netflix не сообщили акционерам, что сервис «демонстрирует более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов».

Отмечается, что сама компания отказалась прокомментировать Axios иск в ее сторону.

19 апреля Reuters сообщил, что впервые за 10 лет Netflix зафиксировал падение, а не рост количества подписчиков. Так, в компании заявили, что потеряли 200 тыс. подписчиков в первом квартале.

13 апреля стало известно, что российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей. Как отмечается, основанием для иска стало нарушение их прав в связи с односторонним отказом компании от предоставления услуг на территории России.

23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

О намерении Netflix приостанавить работу на территории России из-за спецоперации по защите мирных жителей Донбасса стало известно 6 марта. Также сервис отказался транслировать 20 российских телеканалов.

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