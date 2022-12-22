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В Великобритании продали на аукционе золотую печать императрицы Екатерины II

Daily Mail: в Великобритании продали на аукционе за €22,9 тыс. золотую печать российской императрицы Екатерины II
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Золотую печать российской императрицы Екатерине II продали на аукционе в Великобритании за €22,9 тыс. (или около $28 тыс.). Об этом 21 декабря британская газета Daily Mail.

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Печать ушла с молотка на аукционе Hartley Auctions в городе Илкли.

«Золотая печать восходит к 1780-м годам и использовалась при русском царском дворе в качестве официальной печати», — отмечает издание.

На ней выгравированы из сердолика изображения лошади и льва. Автором работы является английский огранщик Чарльз Браун. За образец он взял картину художника Джорджа Стаббса «Лошадь, напуганная львом».

Предполагается, что печать привез в Великобританию один из членов семьи торговцев Меллиш, проживавшей в Лондоне. После она попала в руки другой лондонской семьи, которая передавала ее из поколения в поколение на протяжении более чем 100 лет. В наши дни печать была обнаружена ювелирным экспертом Дейзи Хартли в коробке из-под печенья.

«Ей подарили коробку из-под печенья с самыми разными предметами, от старинной бижутерии до перочинных ножей. Печать была спрятана на дне банки», — сообщила газета.

В ноябре на аукциона в Великобритании продали за $116 тыс. карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время кораблекрушения «Титаника» (в 1912 году). Также на аукционе за £50 тыс. ($59 тыс.) было приобретено меню ресторана первого класса «Титаника».

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