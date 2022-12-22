Историк объяснил значение Московского и Ленинградского военных округов

Создание Московского и Ленинградского военных округов станет ответом на возрастающий уровень конфронтации со странами НАТО, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

«Такие идеи появились в военном ведомстве задолго до специальной военной операции. Так, еще в 2014 году стало понятно, что Западный военный округ (ЗВО) имеет слишком большую зону ответственности. Поэтому из его состава сначала выделили Северный флот, а уже в 2016–2017-е года появились первые планы о разделении ЗВО на Ленинградский и Московский военные округа», — рассказал Дмитрий Болтенков.

Историк также напомнил, что в это же время в нескольких ведомственных изданиях появились первые публикации о необходимости сформировать в каждом военном округе по артиллерийской дивизии.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря на коллегии российского военного ведомства предложил воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Кроме того, он высказал и ряд других предложений по укреплению безопасности границ. Среди них — увеличение численности ВС до 1,5 млн человек, повышение призывного возраста до 21 года.

На этом же заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут заниматься милитаризацией России и ее экономики — уровень развития страны на сегодняшний день этого просто не требует.

По словам Владимира Путина, Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и военную составляющую государства, при этом модернизация будет проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты».

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