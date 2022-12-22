Арендное жилье в России подешевело до 21%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах упали. Например, в Москве однушки подешевели на 21% за год, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

В декабре прошлого года самое экономичное предложение найма в старых границах столицы было на 20% дороже, подтвердили аналитики «Инком-Недвижимости». Спрос сейчас на 50% ниже, чем в конце 2021-го, сказала заместитель директора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

Двухкомнатные квартиры в Москве, по данным «Этажей», за год подешевели на 11%, в Санкт-Петербурге — на 8%, в Новосибирске — на 5%, в Екатеринбурге и Самаре — на 3%.

«Причина в том, что спрос на аренду падает, а предложение растет. На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране, и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», — отметил Александр Иванов.

После начала частичной мобилизации в конце сентября экспозиция арендного жилья расширилась на четверть, а спрос упал, добавила Оксана Полякова. Рынок пополняется новостройками, люди сдают новые квартиры в этих домах, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Арендаторы, при этом, сейчас все чаще отдают предпочтение современным, стильным квартирам, со свежим ремонтом. Старое же жилье пользуется меньшей популярностью, и его стоимость падает сильнее, добавила она.

Кроме того, спрос на аренду в больших городах продолжает сокращаться и из-за развития возможностей удаленной работы — люди уезжают из мегаполисов в другие локации, отметил управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

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Ниже уровнем: арендное жилье в РФ подешевело до 21%