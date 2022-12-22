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В Минцифры рассказали о планах выделить радиочастоты для дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В РФ могут создать межведомственную рабочую группу, которая проработает вопрос выделения частот для управления беспилотными летающими аппаратами (БПЛА). Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке связи и подтвердили в Минцифры.

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По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам, намеченного на декабрь, планируется создать рабочую группу, подтвердили в ведомстве.

Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация — отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот, а другие представители комиссии участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА.

В предварительных материалах комиссии, которые и предстоит доработать межведомственной группе, сказано о возможности использования для управления дронами частот 1,7–1,8 ГГц. Сейчас для связи с дронами переиспользуются частоты от других массовых технологий. В первую очередь, гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi, рассказывали «Известиям» участники рынка.

Как заявил руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин, выделение новых частот для дронов (частоты 1,7–1,8 ГГц, обозначенные в материалах ГКРЧ, сейчас применяются на сетях LTE) — шаг к тому, чтобы превратить сотовые сети в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Залог частоты: для дронов могут выделить специальный диапазон

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