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Названы самые дешевые арендные квартиры в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В декабре прошлого года самое экономичное предложение найма в старой Москве было на 20% дороже, чем сейчас, сообщили «Известиям» в управлении аренды квартир «Инком-Недвижимость». Специалисты составили рейтинг из пяти самых доступных арендных квартир столицы стоимостью от 25–29 тыс. рублей в месяц.

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Квартиры из топ-5 находятся в районах Вешняки (ВАО), Солнцево (ЗАО), Царицыно (ЮАО), Ивановское (ВАО) и Северное Медведково (СВАО).

«Спрос в нынешнем декабре на 50% ниже, чем в декабре 2021 года, однако следует учитывать, что высокий осенний сезон в прошлом году был чрезвычайно ярким и продлился до зимы. Нижний порог арендной стоимости старомосковской квартиры осенью и зимой 2021 года поднялся до 30 тыс. рублей; сегодня наиболее низкобюджетное предложение для арендаторов — 1-комнатный объект за 25 тыс. рублей», — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

По данным аналитиков, за 25 тыс. рублей в месяц сдается однушка общей площадью 36 кв. м с кухней 8 кв. м. Объект расположен на восьмом этаже 12-этажного панельного дома в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выхино» (район Вешняки, ВАО). Это квартира с кухонным гарнитуром, бытовой техникой и другой мебелью.

Второе место занимает жилплощадь со ставкой найма 26 тыс. рублей: это 1-комнатная студия метражом 13 квадратов, она находится на первом этаже панельной 12-этажки на Солнцевском проспекте в 8 минутах ходьбы от станции метро «Солнцево» (район Солнцево, ЗАО). Это студия с качественным ремонтом, кухонным гарнитуром, современной мебелью и полным комплектом бытовой техники, сообщили специалисты.

Третье место у однушки по цене 27 тыс. рублей в месяц. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская», на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Бехтерева (район Царицыно, ЮАО). Общая площадь объекта — 35 кв. м, кухни — 7 кв. м. Чистая и уютная квартира со свежим косметическим ремонтом, с обстановкой и всем необходимым для комфортного проживания, сообщили в компании.

По информации специалистов, на четвертой строчке жилплощадь с арендной ставкой 28 тыс. рублей на Саянской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро «Новогиреево» (район Ивановское, ВАО). В квартире выполнен косметический ремонт, на кухне гарнитур и бытовая техника, комната меблирована, есть просторный застекленный балкон.

Пятое место в рейтинге занимает предложение найма за 29 тыс. рублей в месяц. Это 1-комнатная квартира на верхнем этаже девятиэтажного панельного дома на Широкой улице, в трех минутах ходьбы от станции метро «Медведково» (р-н Северное Медведково, СВАО). Светлая и чистая квартира со свежим косметическим ремонтом, заключили аналитики.

6 декабря в Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в стране планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка, сказал «Известиям» один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

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