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В Госдуме предложили запустить массовое строительство арендных домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в стране планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка, сказал «Известиям» один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

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Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года, сообщил «Известиям» парламентарий.

«Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране», — пояснил Кошелев.

Как ранее писали «Известия», сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ». Сейчас в портфеле госкомпании не менее 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Госкомпания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков.

Девелоперы сегодня не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций, отсутствия понятных правил игры на уровне федерального законодательства, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

«Отрасль нуждается в развитии, в привлечении дополнительных игроков. Такой инструмент как арендное жилье, вполне удобен при сегодняшней мобильности граждан, возможностях удаленки и желании работать, например, в более удачном климате или в менее густонаселенном городе», — отметил он.

Инициатива интересна для девелоперов — если меры вступят в силу, то компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент, считает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

«В целом, всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жилье, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры», — сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Роман Лябихов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дали в сдачу: в России хотят запустить массовое строительство арендных домов

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