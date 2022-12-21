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В Татарстане представили работу цифровой клиники

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Фото: t.me/rustamminnikhanov
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В Татарстане появилась цифровая клиника. О том, как она работает, 21 декабря рассказал корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

В казанской больнице каждому пациенту теперь вручают браслет и присваивают штрихкод. Чтобы получить весь анамнез пациента, достаточно отсканировать QR-код на браслете. Система автоматически загрузит всю информацию о прошлых заболеваниях и текущем лечении.

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«Мы видим поток пациентов, которые направляются в неотложном или экстренном порядке. Мы можем сделать сигнальную отметку», — рассказала заведующая отделением рентгеновской компьютерной томографии Республиканской клинической больницы Татарстана Малика Черкашина.

Все данные сразу же попадают в электронную медицинскую карту.

С работой цифровой клиники ознакомился глава Татарстана Рустам Минниханов. Как отметил руководитель региона, подобные новации помогают исключить ошибки и ускорить лечение пациентов.

Единую информационную систему в этой казанской больнице внедрили всего за 10 месяцев.

«Одна из самых важных задач — защитить персональные данные. Здесь и система безопасности, и Росздравнадзор, и Роспотребнадзор, все они в данной ситуации нам оказывали содействие. Устойчивость — это важно для нас. Мы не имеем права отказывать в оказании медпомощи, если даже с нами что-то происходит по энергоснабжению», — отметил главврач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

1 декабря в России запустили систему цифровых полисов ОМС. Согласно нововведению, россиянам будут присваиваться индивидуальные штрихкоды. С их помощью граждане смогут получить медицинскую помощь. Иметь при себе бумажную версию документа не нужно.

На портале «Госуслуги» застрахованные граждане смогут ознакомиться с информацией об оказанной им медицинской помощи в том числе со сведениями о врачах. Также там будут храниться данные о месте пребывания гражданина и месте выдачи полиса.

Как отметила 17 ноября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, новая система учета ОМС упростит процесс оформления документов и позволит объединить данные о пациентах. Кроме того, нововведение повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями, в которые гражданин будет обращаться.

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