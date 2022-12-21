Суд изъял у экс-сотрудника ГИБДД Москвы имущество на 180 млн рублей

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн рублей, принадлежащих бывшему столичному инспектору ДПС МВД России Сергею Кузнецову. Об этом 21 декабря говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Суд установил, что в период работы Кузнецова на госслужбе им лично и его родственниками были приобретены более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках хранились денежные средства.

Бывший полицейский не смог доказать законность происхождения наличных средств и достаточного дохода для приобретения имущества.



Суд изъял в пользу государства дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства свыше 48 млн рублей и в иностранной валюте — более €23,8 тыс. и $60 тыс.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



В феврале 2021 года суд в Москве признал бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько виновным в хищении более 50 млн рублей. Фигуранта приговорили к восьми годам колонии и штрафу.

Скандал с пропажей 50 млн рублей разгорелся в следственном департаменте МВД России осенью 2017 года. Средства были изъяты по уголовному делу о хищениях в Спецстрое России.