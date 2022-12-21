Реклама
Прямой эфир
Мир
В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества
Мир
Fox News уличил Байдена во лжи
Мир
В новый пакет военной помощи Киеву от США вошла система ПВО Patriot
Мир
В СБУ допустили возможность обмена экс-президента «Мотор Сич»
Мир
Пуски новой европейской ракеты приостановили после неудачного старта Vega-C
Мир
Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Мир
Швейцария расширила антироссийские санкции
Экономика
Стратегический резерв нефти США достиг минимума с декабря 1983 года
Мир
Журналист посчитал визит Зеленского в США вызовом на ковер и подготовкой к переговорам с РФ
Происшествия
ВСУ возобновили обстрелы Донецка
Мир
Сын Трампа придумал Зеленскому прозвище за умение выпрашивать деньги
Мир
Сенатор-республиканец назвал ошибкой назначение Трейси на пост посла США в РФ

Суд изъял у экс-сотрудника ГИБДД Москвы имущество на 180 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн рублей, принадлежащих бывшему столичному инспектору ДПС МВД России Сергею Кузнецову. Об этом 21 декабря говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ушли из дела
Куда делись 50 млн рублей, изъятые в рамках расследования махинаций в Спецстрое России

Суд установил, что в период работы Кузнецова на госслужбе им лично и его родственниками были приобретены более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках хранились денежные средства.

Бывший полицейский не смог доказать законность происхождения наличных средств и достаточного дохода для приобретения имущества.

Суд изъял в пользу государства дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства свыше 48 млн рублей и в иностранной валюте — более €23,8 тыс. и $60 тыс.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В феврале 2021 года суд в Москве признал бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько виновным в хищении более 50 млн рублей. Фигуранта приговорили к восьми годам колонии и штрафу.

Скандал с пропажей 50 млн рублей разгорелся в следственном департаменте МВД России осенью 2017 года. Средства были изъяты по уголовному делу о хищениях в Спецстрое России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022